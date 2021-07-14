تفشي مرض كورونا بين أفراد طاقم حاملة طائرات بريطانية

لندن-سانا

تفشى فيروس كورونا بين طاقم حاملة الطائرات البريطانية “الملكة إليزابيث” في أولى رحلاتها التشغيلية مع قافلة من سفن البحرية الملكية في المياه الآسيوية.

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن نحو 100 إصابة بالفيروس التاجي سجلت على متن “الملكة إليزابيث” مشيرة إلى أن عدة سفن مرافقة لها في المهمة تضررت أيضا من جراء هذا التفشي.

بدوره صرح وزير الدفاع البريطاني بين والاس بأن جميع أفراد طاقم “الملكة إليزابيث” خضعوا للتطعيم بجرعتي اللقاح مشيرا إلى أن “التفشي الحالي تحت السيطرة”.

يشار إلى أن السفينة التي تزن 65 ألف طن تحمل ثماني مقاتلات بريطانية من طراز إف 35 بي وعشر طائرات إف 35 أمريكية إضافة إلى 250 من مشاة البحرية الأمريكية ضمن طاقم قوامه 1700 فرد.