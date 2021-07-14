مستوطنون إسرائيليون يقطعون عشرات أشجار الزيتون جنوب نابلس

القدس المحتلة–سانا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على أراضي الفلسطينيين في قرية بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال وأقدموا على قطع عشرات أشجار الزيتون.

وأوضح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لوكالة وفا أن مستوطنين اقتحموا أراضي منطقة الخرقان جنوب القرية وقاموا بقطع نحو 150 شجرة زيتون.

وتقتحم مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدي على الفلسطينيين وتخرب ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.