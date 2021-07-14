سفير اليمن بدمشق يوقع كتابه (نون وما يعصفون) في اتحاد الكتاب العرب

دمشق-سانا

أقام اتحاد الكتاب العرب بدمشق اليوم حفل توقيع كتاب (نون وما يعصفون) لسفير جمهورية اليمن في سورية عبد الله علي صبري.

ويتضمن الكتاب دراسات ومواد بحثية مهمة واكبت مراحل الصمود والتضحية في مواجهة الحرب على اليمن.

وخلال الحفل أكد المستشار الصحفي في السفارة اليمنية الدكتور معتز القرشي أن الكتاب يلخص تجربة ونضال اليمن “ببلاغة مقصودة” حيث يدخل في بانوراما الأحداث ويوثق معركة الكلمة التي خاضها الأدباء والمفكرون والصحفيون في اليمن إضافة لكونه ورقة بحثية مهمة لباحثي العلوم السياسية والإعلام.

وأشارت الأستاذة في كلية الإعلام الدكتورة نهلة عيسى إلى ما تضمنه الكتاب عن الحرب الإعلامية والسياسية التي تعرض لها اليمن والتشابه الكبير في حجم التضليل الإعلامي حول ما حدث في سورية خلال الحرب عليها مبينة أن الكتاب يحمل طابعاً توثيقياً ويستند إلى التحليل والرصد والتفنيد لكل ما تم تداوله بالشأن اليمني.

بدوره استعرض السفير صبري محاور كتابه لافتاً إلى أنه يركز على شقين أساسيين الأول متعلق بالإعلام والعدوان والثاني بالعدوان والحل السياسي ويسلط الضوء على استهداف الإعلام اليمني الوطني خلال الحرب والتعامل معه كهدف عسكري إضافة إلى محاولات التشويش والحظر لوسائل الإعلام الوطنية ومقاومة الإعلام وصموده لنقل الأحداث والحقائق وفضح جرائم قوى العدوان ومخاطبة الخارج لتوضيح حقيقة ما يجري أمام الرأي العام.

وفي تصريح على هامش الحفل بين السفير صبري أن الكتاب يأتي تقديراً لدور الإعلام الوطني في اليمن الذي كان شاهداً على جرائم قوى العدوان على هذا البلد ويوثق مرحلة مهمة من تاريخه لافتاً إلى أنه اختار مكان إصدار الكتاب في دمشق لانها قلب العروبة النابض التي تحتضن العرب والمقاومة.

مها الأطرش