تحسن تسويق منتجات الشركة السورية لتصنيع العنب بالسويداء خلال النصف الأول من العام

السويداء-سانا

تحسنت عمليات تسويق منتجات الشركة السورية لتصنيع العنب في السويداء خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 365 مترا مكعبا بقيمة مليار و625 مليون ليرة مقارنة بـ 300 متر مكعب بقيمة نحو 600 مليون ليرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار مدير عام الشركة المهندس فادي شقير في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية إلى أن التحسن يعود لزيادة الطلب على منتجات الشركة في مختلف المحافظات السورية وجودة المنتج مبينا أن القيمة التقديرية للأرباح خلال الأشهر الستة الماضية بلغت نحو 200 مليون ليرة.

وبين شقير أن الإنتاج يسير بشكل جيد رغم الصعوبات المتعلقة بارتفاع أسعار المواد الأولية ووجود نقص في عدد العمال لافتا إلى وجود مساع لتصدير المنتجات إلى الخارج خلال الفترة القادمة.

وتمثل شركة تصنيع العنب بالسويداء إحدى أهم المنافذ للمزارعين لتصريف محصول العنب كما تحظى منتجاتها برواج في السوق.

عمر الطويل