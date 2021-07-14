إنجاز عملية صيانة وتأهيل عنفات توليد الكهرباء في شركة جندر بجهود الكوادر الوطنية

حمص-سانا

أنتجت الشركة العامة لتوليد الكهرباء جندر بحمص خلال الأشهر الماضية من العام الحالي ملياراً و784 مليوناً و838 ألف كيلو واط ساعي تشكل 32 بالمئة من خطة الشركة للعام الحالي والبالغة خمسة مليارات و656 مليوناً و308 آلاف كيلو واط ساعي.

وأوضح المهندس زكريا عامر مدير الشركة العامة لتوليد جندر لنشرة سانا الاقتصادية أن الشركة تقوم بتنفيذ خطة سنوية للصيانة والتأهيل حيث تم خلال العام الحالي إجراء صيانة للعنفة البخارية الثانية وحالياً قيد الانتهاء من إنجاز أعمال التأهيل والصيانة العامة للعنفة الغازية الثالثة لافتاً إلى أن أعمال الصيانة للنصف الثاني تشتمل على تنفيذ صيانة جزئية للعنفات الغازية الثانية والخامسة والسادسة إضافة لإنجاز صيانة عامة للعنفة الغازية الرابعة.

وأضاف إن عملية الصيانة العامة لجميع العنفات تتم كل أربع سنوات بشكل دوري وفق تعليمات الشركة الصانعة وجميع أعمال الصيانة والتأهيل العامة والجزئية تتم بجهود كوادرنا الوطنية من العمال والفنيين.

وتم إنشاء الشركة العامة لتوليد جندر بحمص على مرحلتين الأولى بين عامي 1994-1995 تضم ست عنفات أربع منها غازية واثنتان بخاريتان والمرحلة الثانية بين عامي 2011 و2016 وتضم ثلاث عنفات اثنتان منها غازيتان وواحدة بخارية ويبلغ عدد عمال الشركة حالياً 610 عمال.

تمام الحسن

نشرة سانا الاقتصادية