الأوائل في التعليم الثانوي المهني بالسويداء.. باجتهادنا حققنا التفوق

السويداء-سانا

يخطو المتفوقون في شهادة التعليم الثانوي المهني بالسويداء خطوة كبيرة باتجاه تحقيق طموحاتهم وبناء مستقبلهم المهني ورفد وطنهم بطاقات شابة تسهم في إعادة إعماره ونهوضه.

المتفوقون الذين حصدوا المراتب الأولى على مستوى سورية ومحافظة السويداء بجدهم واجتهادهم متحدين ظروفهم المختلفة بالإرادة والعزيمة يمثلون نموذجاً للشباب الطموح ومنهم ميار خالد شيا الذي نال المرتبة الأولى على مستوى سورية باختصاص تدفئة وتمديدات من مدرسة سليمان عبد الدين الصناعية بمجموع 4145- 4500 حيث أوضح لمراسل سانا أن جده واجتهاده خلال العام لم يذهب هباء وأنه سيتابع دراسة هندسة الطاقات المتجددة بجامعة طرطوس منوهاً بدعم أسرته ومعلميه له.

أيهم رفيق أبو راس الثالث على سورية والأول على المحافظة باختصاص نجارة أثاث وزخرفة من مدرسة سليمان عبد الدين الصناعية بمجموع 3319 أكد أن من يملك الطموح وينظم وقته ينال التفوق مشيراً غلى دور الكادر التعليمي في تقديم النصائح والإرشادات لهم.

فواز جادو مراد من مدرسة عمر كرباج الصناعية والمهنية بمدينة شهبا اختصاص تقنيات حاسوب الحائز المركز الاول على المحافظة والـ 13على سورية بمعدل 4365-4500 لفت إلى أن رغبته بدراسة الهندسة المعلوماتية دفعته لدخول هذا الاختصاص في الثانوية المهنية رغم نجاحه في شهادة التعليم الأساسي بتفوق ليتابع دراسته بجد واجتهاد حتى حصد ثمرة تعبه هذا العام بعد تعب وجهد وتنظيم للوقت ودعم الأهل ومتابعة الكادر التدريسي.

وترجم أبي أبو مغضب مقولة من رحم الألم يولد الأمل بعد أن تحدى إعاقته البصرية متحملاً أعباء المسافة الطويلة التي كان يقطعها يومياً من قريته بالريف الجنوبي الشرقي ليصل لثانوية سليمان عبد الدين الصناعية بمدينة السويداء واضعا نصب عينيه التي يفتقد للرؤية بإحداها منذ الصغر وضعف الرؤية بأخرى هدفا لتحقيق التحصيل العلمي الجيد ودخول كلية الهندسة الكهربائية وهو بات قريبا اليه بعد تمكنه من الحصول على المركز الأول على المحافظة باختصاص تقنيات كهربائية بمجموع 4047.

رائد سليم حديفة من مدرسة الشهيد سليمان عبد الدين الصناعية اختصاص تصنيع ميكانيكي حصل على المركز التاسع على مستوى سورية والأول على المحافظة بمجموع 3808 أكد انه تحدى ظرفه الصحي بعد تعرضه لحادث سير خلال العام الدراسي واصابته بكسور متفرقة ودخوله المشفى وعدم تمكنه من الوقوف والمشي مدة أربع أشهر الا ان ذلك لم يقف عائقا امام تصميمه لإكمال دراسته حتى نال ثمرة تعبه بتفوقه ليتمكن من الدراسة بكلية الهندسة الميكانيكية.

وفي اختصاص ميكانيك وكهرباء مركبات حصل مدين اياد الجبر نصر من ثانوية سليمان عبد الدين الصناعية على المركز الخامس على سورية والأول على المحافظة بمجموع 4031-4500 بعد أن ترجم طموحه بالجد والمثابرة للحصول على المراتب الأولى ليتمكن من دخول الهندسة الميكانيكية.

أما في اختصاص التكييف والتبريد وبمجموع 3999 فاستطاع زاهر ماجد الصحناوي من مدرسة الشهيد أشرف السيد المهنية في شقا الحصول على المرتبة الأولى على مستوى المحافظة والـ12 على مستوى سورية حيث لفت إلى أن تفوقه تحقق بعد تعب وجد واجتهاد منوها بدور عائلته ومدرسته بتوفير الدعم له.

نوار صابر محمود من ثانوية الشهيد عروة شقير في القريا الأول على المحافظة في اختصاص الكترون بمجموع علامات 3942 رأى أن المتابعة وعدم التأجيل والجد والاجتهاد هي سر النجاح والتفوق.

وأكد قصي صقر الكفيري من مدرسة الشهيد عمر مروان كرباج الأول على مستوى المحافظة بمجموع علامات 3568 أنه بجده واجتهاده وتحضيره المستمر ودعم أساتذته وأهله نال التفوق.

حليم وحيد السعدي من ثانوية الشهيد غالب عيسى الأول على المحافظة اختصاص آليات ومعدات زراعية بمجموع علامات 3027 يرغب في دراسة الهندسة التطبيقية موضحا أن جده واجتهاده بالدراسة لم يمنعاه من العزف على آلة الأورغ في أوقات الفراغ.

وفي الثانوية المهنية التجارية حصدت كنانة وهيب ابو طافش المرتبة الأولى على المحافظة بمجموع 4289 – 4600 حيث لفتت الى ان مجموعها بشهادة التعليم الأساسي كان يخولها دخول الثانوية العامة إلا أنها دخلت الثانوية التجارية لحبها لهذا الاختصاص حيث تفوقت لتحقيق امنيتها بدخول كلية الاقتصاد.

“لكل مجتهد نصيب.. بالجد والمثابرة ووضع جدول دراسي للامتحان ودعم الأهل ومتابعة المدرسين حققت التفوق” هذا ما قالته نغم سامر شلغين الأولى على المحافظة والـ11 على مستوى سورية بمجموع 3828 علامة اختصاص خياطة ملابس في الثانوية المهنية النسوية بمدرسة الشهيد طارق فواز مراد التجارية النسوية آملة أن تلتحق بكلية الفنون الجميلة.

ورأى الاول على مستوى المحافظة في شهادة الثانوية المهنية الفندقية هاشم تيسير الباسط بمجموع 3694 – 4200 أن التفوق ليس صعباً أمام الإرادة والمتابعة والمثابرة معربا عن عزمه التسجيل في كلية السياحة بالجامعة الافتراضية والمعهد الفندقي بدمشق أو السويداء.

ديار نصر