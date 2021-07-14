11 سيدة يجمعهن مشروع صغير للأعمال اليدوية في ريف السويداء

السويداء-سانا

11 سيدة من قرية سليم بالسويداء يجمعهن مشروع صغير للأعمال اليدوية الصوفية بالحياكة عبر السنارة بما يعكس حالة التعاون والشراكة بالعمل.

المشروع بحسب المشرفة عليه يامي الجرماني جاءت فكرته من وجود مجموعة سيدات بالقرية يمتلكن المهارة اللازمة للعمل بعد تدريبهن على أعمال الكروشيه ضمن مركز سليم المجتمعي خلال الفترة الماضية وهن بحاجة لفرصة عمل ضمن منازلهن خلال أوقات فراغهن.

أغلبية السيدات المشاركات بالمشروع كما ذكرت الجرماني خلال حديثها لمراسل سانا من المعيلات لأسرهن وكل واحدة منهن تقوم بالإنتاج في منزلها ويلتقين يوماً واحداً من كل أسبوع لتسليم القطع المنتجة من الألبسة والحقائب والشراشف والقيام بتسويقها بناء على الطلبات المقدمة ووسائل

التواصل الاجتماعي إضافة لقيامها أحياناً بتدريبهن على بعض التصاميم الجديدة المطلوبة.

وتابعت الجرماني أن المشاركات بالمشروع الذي انطلق قبل أشهر يجدن فيه فرصة لتحقيق نقلة نوعية في حياتهن وتعزيز ثقتهن بأنفسهن كاشفة عن الطموحات لتوسيع نطاق العمل خلال الفترة لقادمة لتشغيل أكبر عدد ممكن من النساء فيه.

وأشارت نادية شرف الدين إلى أنها تعمل بالمشروع على سنارة أو سنارتين مع شك الخرز حيث تجد متعة بالتعاون مع نساء قريتها فيما بينت أم ماهر أن أساسيات العمل موجودة لديها وتعلمت بمركز سليم المجتمعي كيفية تصميم نقوش جديدة فأصبحت تنتج القطع وتسوقها بالتنسيق مع مشرفة المشروع التي لديها محل خياطة أيضا.

ووفقا لرهام سلمان العربيد فإنها تحب العمل بالسنارة منذ فترة طويلة ولديها موهبة في هذا المجال وتشجعت للمشاركة مع نساء قريتها بهذا المشروع الصغير إضافة للمشاركة بالمعارض.

مديرة مركز سليم المجتمعي بالسويداء سلاف سليم بينت أن السيدات انتقلن بعد تمكينهن بالدورات إلى سوق العمل بشكل تعاوني وهذا من شأنه دعم مسألة التنمية الريفية.

عمر الطويل