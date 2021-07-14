بوتين: العمل على مشروع مناهض لروسيا يثير قلقنا

موسكو-سانا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن القلق إزاء النشاط القائم حالياً على مشروع مناهض لروسيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك” عن بوتين قوله اليوم تعليقاً على مقاله الأخير حول أوكرانيا أن العمل النشط في المشروع “المناهض لروسيا” بدأ وهذا يسبب القلق لافتاً إلى أن تكثيفه العمل على المقال في الوقت الحالي جاء بسبب ظهور هذه الأوضاع في المنطقة.

وشدد الرئيس الروسي على أن محادثات نورماندي هي منصة سياسية ومن المستحيل مناقشة المشاريع التجارية مثل “التيار الشمالي” فيها متوقعاً أن يأخذ الجانب الأوكراني المخاوف الروسية على محمل الجد.

ولفت بوتين إلى أن “السلطات الأوكرانية لا تمنح المعارضين أي فرصة للتعبير عن آرائهم بل يتم استبعادهم من المشهد السياسي بطريقة غير قانونية” مشيراً إلى وجود ملايين الأشخاص في أوكرانيا وعدد من السياسيين الذين يريدون استعادة العلاقات مع روسيا ولكن لا يتم منحهم أي فرصة لإحياء هذه العلاقات.

يذكر أنه تم توقيع اتفاق في العاصمة البيلاروسية مينسك في الخامس من أيلول عام 2014 يقضي بوقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في شرق أوكرانيا إلا أن قوات كييف تواصل خرق هذا الاتفاق وقصف المناطق السكنية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ما أدى إلى مقتل وجرح مئات المدنيين وتدمير البنى التحتية.