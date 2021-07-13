الأمن اللبناني: مجموعات محتجين اعتدت على عناصرنا وكسرت مدخل مبنى وزير داخلية تصريف الأعمال

بيروت-سانا

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني عن إقدام مجموعات من المحتجين على الاعتداء على عناصر القوى وتكسير مداخل المبنى الذي يقطن فيه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية العميد محمد فهمي في بيروت لدى محاولتها الدخول إليه.

ولفتت المديرية في بيان الليلة إلى أنه بعد وقوع إصابات وجرحى عديدة في صفوف العناصر تم إعطاء الأوامر بإخراج المحتجين من المكان مشددة على أن ما يقوم فيه عناصرها يقع ضمن واجبهم القانوني في حماية الممتلكات العامة والخاصة.

وتحدثت الوكالة الوطنية اللبناني للإعلام عن وقوع إشكالات ومواجهات تصاعدت أمام مدخل المبنى وتكسير بوابته الزجاجية فيما رد عناصر الأمن باستخدام الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.

وتشهد العديد من المناطق اللبنانية منذ الـ 17 من تشرين الأول 2019 مظاهرات واعتصامات احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وللمطالبة بمكافحة الفساد في البلاد كما تتزامن هذه الاحتجاجات مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت الذي أوقع عشرات الضحايا.