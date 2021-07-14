حوار مع اللون… الملتقى التشكيلي الأول بقرى الناصرة وكفرا ومرمريتا والمشتاية

حمص-سانا

جمع الملتقى التشكيلي الأول بقرى الناصرة وكفرا ومرمريتا والمشتاية 15 فناناً وفنانة من مختلف المحافظات لهم حضورهم في الحركة التشكيلية المعاصرة.

وشارك في الملتقى الفنانون ادوار شهدا وإسماعيل نصرة وبشير بدوي وجان حنا وسراب الصفدي وصالح الخضر وعبد الله أبو عسلي وعلي مقوص وعزة حيدر وعصام درويش وعمار الشوا وغسان النعنع وموفق مخول ونعمت بدوي وهلا الجاري.

الملتقى الذي نظمته شركة الثريا للتطوير العقاري وشركة كامي للطاقات المتجددة أقيم في فندق فيلا روزا وعدة مناطق بقرى ريف حمص الغربي على مدى ستة ايام قدم فيها المشاركون تجربتهم الفنية عن طريق الرسم بحضور ومشاركة أهالي القرى.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين أندريه سلامة المنسق العام للملتقى أن الفعالية تهدف إلى تنشيط الحركة الفنية في المنطقة وتبادل الخبرات والحوار بقضايا الفن.

واختتم الملتقى اليوم بمعرض فني في المركز الثقافي بمرمريتا ضم نحو 30 لوحة تشكيلية وعملاً نحتياً نتاج عمل الفنانين التشكيليين خلال الملتقى.

الفنان التشكيلي عصام درويش القادم من دمشق اعتبر أن الملتقى والمعرض يخدمان الفن ويجسدان أواصل التواصل بين الفنانين والمجتمع الأهلي في هذه القرى ويظهر جمال طبيعة المكان وانعكاس ذلك على نفسية الفنان ولوحاته.

وبين أنه شارك بلوحتين زيتيات على ورق دهب تنعكس فيهما حالة الحب المتجسدة بالأنثى والطبيعة.

وشارك الفنان نعمت بدوي من مدينة حلب بلوحة زيتية تحكي عن فتاة من منطقة وادي النضارى مع المشهد المطل على قلعة الحصن بأسلوب قريب من الواقعية ولوحة أخرى تحكي عن القرية والمرأة.

أوديت ديب مديرة المركز الثقافي بمرمريتا أشارت إلى أن “حوار مع اللون” حمل عبق المكان وسحر طبيعته وجسدها بأنامل فنانين قدموا بلوحاتهم مواضيع إنسانية وجمالية منوعة.

لارا أحمد