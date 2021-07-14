ضبط 450 ربطة خبز و239 بطاقة الكترونية بحوزة مستثمر لمخبز خاص بريف اللاذقية بقصد الإتجار بالخبز

اللاذقية-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية بالتعاون مع إحدى الجهات المختصة سيارة تحتوي على كمية 450 ربطة خبز معدة للإتجار في السوق.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر سوسي لمراسل سانا أنه تم ضبط سيارة تبين أنها عائدة لأحد مستثمري المخابز الخاصة “الجنجانية” يقوم بالإتجار بالخبز عبر تجميع البطاقات وقطعها في مخبزه ونقل الخبز للإتجار به لافتاً إلى أنه عثر بحوزة المخالف على 239 بطاقة الكترونية يقوم بتجميعها لهذه الغاية.

وأكد سوسي أنه تمت مصادرة كميات الخبز وحجز السيارة وإحالة المخالف موجوداً إلى القضاء المختص أصولاً.

ولفت إلى أن المديرية نظمت اليوم أيضاً 24 ضبطاً تموينياً بينها ضبط تمويني بمخالفة نقص وزن ربط الخبز المعدة للبيع “الرعوش والبرجان” وضبط تمويني بمخالفة بيع الخبز التمويني خارج البطاقة “القبيسة”.