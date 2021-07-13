السويسري فيدرر يعلن انسحابه من أولمبياد طوكيو

طوكيو-سانا

أعلن نجم التنس العالمي السويسري روجر فيدرر انسحابه بشكل رسمي من أولمبياد طوكيو المرتقبة.

وأكد فيدرر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه سيتغيب عن أولمبياد طوكيو للمرة الأولى بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في موسم البطولات الصيفية بالملاعب العشبية.

وأعرب فيدرر 39 عاماً عن أمله بالعودة إلى المنافسة في وقت لاحق هذا الصيف عندما تبدأ بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في الـ 31 من آب.

وتنطلق دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو في الـ 23 من الشهر الجاري وتستمر حتى الثامن من آب المقبل وأعلن منظموها أنها ستقام بالتزامن مع إعلان اليابان حالة طوارئ في العاصمة تستمر طيلة فترة الاولمبياد لمكافحة جائحة كورونا.