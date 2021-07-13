عشرة أهداف تتنافس على لقب الأجمل في (يورو 2020)

نيون-سانا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” اليوم قائمة تضم أجمل 10 أهداف شهدتها منافسات النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” والتي أسدل الستار عليها مساء الأحد الماضي.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد أن قائمة أجمل 10 أهداف في يورو 2020 اختارها المراقبون الفنيون في اليويفا لافتا إلى أن باب التصويت مفتوح للجماهير لاختيار الهدف الأفضل في البطولة من بين تلك الأهداف.

وكان المنتخب الإيطالي توج بلقب بطولة “يورو 2020” بعد فوزه على نظيره الانكليزي بركلات الترجيح بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لهدف.