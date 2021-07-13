الشؤون البيئية في مدينة عدرا الصناعية تعالج مياه الدباغات وتراقب منصرفات المعامل

ريف دمشق-سانا

تعمل مديرية الشؤون البيئية في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق على ترحيل النفايات الصلبة من المكب القديم إلى مكب الرمدان وتستكمل تنفيذ مشروع معالجة مياه الدباغات بعد نقلها من دمشق وريفها إلى عدرا الصناعية لحماية البيئة والتربة من التلوث.

مدير دائرة الشؤون البيئية في عدرا الصناعية المهندس سمؤل أحمد أوضح في تصريح لمندوبة سانا أن المحطة التي أحدثت لتصريف مياه الدباغات تستقبل يومياً 5 آلاف متر مكعب من المياه وقابلة للتوسع إلى 10 آلاف متر مكعب خلال المراحل القادمة والعمل جار حالياً على صيانة تجهيزات المحطة بشكل عام لتبقى على جاهزية تامة مؤكداً أن المياه الخارجة من المحطة مطابقة للمواصفة القياسية السورية رقم 2580 الخاصة بالمخلفات السائلة الناتجة عن النشاطات الاقتصادية والطاقة الشمسية.

ونظراً لمخاطر منصرفات المعامل على البيئة أكد أحمد أن هناك مراقبة دائمة على المنصرفات السائلة والصلبة والغازية التي تذهب إلى مجمع مركزي خاص بالمدينة الصناعية ريثما يتم إحداث محطة معالجة مركزية إضافة إلى مراقبة للمياه الداخلة إلى المنشآت الصناعية ومدى مطابقتها لمياه الشرب مع المراقبة المستمرة للإصحاح البيئي عبر تزويد المعامل بالاشتراطات اللازمة أثناء حصولها على رخصة البناء وعلى التراخيص الإدارية للمباشرة في البناء.

وأشار أحمد إلى العمل على تأهيل المساحات الخضراء في المدينة الصناعية والتي تشكل 20 بالمئة من مساحتها الإجمالية وزراعتها بالأشجار المثمرة والحراجية وتجهيز خزان مياه أرضي لسقاية المناطق الخضراء.

سفيرة إسماعيل