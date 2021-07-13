إيران تندد بالتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لكوبا

طهران-سانا

ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده بالتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لكوبا مطالباً بالوقف الفوري للحظر الأمريكي الأحادي ضد سائر البلدان.

ونقلت وكالة ارنا عن خطيب زاده قوله إن “كوبا تقبع لأكثر من 6 عقود خلف عقوبات أمريكية واسعة ما أدى إلى تقويض الاقتصاد والوضع المعيشي لهذا البلد ولا سيما في ظل تفشي وباء كورونا” لافتاً إلى أن “واشنطن التي تتحمل المسؤولية الرئيسة في المعضلات الكثيرة التي يمر بها الشعب الكوبي ظهرت اليوم في حلة دعم الاحتجاجات الشعبية منتهكة المعايير الدولية الصارخة عبر تدخلاتها في الشؤون الداخلية لهذا البلد”.

وأوضح أن إيران تعلن إدانتها واستنكارها للعقوبات اللاقانونية الأمريكية التي تشكل العنصر الرئيس للظروف الاقتصادية العسيرة التي يمر بها الشعب الكوبي وتعرب عن تضامنها مع الحكومة والشعب الكوبيين إضافة إلى مطالبتها بوقف فوري للعقوبات الأمريكية.

وكان الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أكد في وقت سابق أن المظاهرات التي تشهدها بعض المناطق محاولة لخلق الفوضى وحالة عدم الاستقرار في البلاد داعياً الكوبيين للنزول إلى الشوارع لمواجهة المحاولات التي تدعمها الولايات المتحدة لزعزعة الاستقرار في البلاد.

وتتعرض كوبا لحصار اقتصادي جائر تفرضه الولايات المتحدة منذ نحو 60 عاماً بسبب سياساتها الرافضة لمحاولات التفرد والهيمنة الأمريكية.