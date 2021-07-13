إنتاج 188 ألف غرسة حراجية بدير الزور

دير الزور-سانا

أنتجت دائرة الحراج بمديرية زراعة دير الزور حوالي 188 ألف غرسة حراجية ضمن المشاتل من أصل خطتها الإنتاجية للموسم الحالي والبالغة 200 ألف غرسة من الأصناف المعتمدة.

وذكر رئيس الدائرة المهندس محمد العمير لمراسل سانا أن الدائرة انتجت حوالي 188 ألف غرسة من الأصناف المعتمدة كالصنوبر والسرو والعفص والكينا والكازورينا والأزدرخت المظلي والنخيل والزيزفون والصفصاف وجميعها تتوافق مع طبيعة المحافظة الجغرافية والبيئية لجهة تحمل العطش والحرارة الشديدة لافتا إلى أن انخفاض منسوب نهر الفرات نتيجة سرقة المياه من قبل النظام التركي أدى إلى عدم تنفيذ كامل الخطة.

وأوضح العمير أنه تم استخدام قسم من هذه الغراس في عمليات التشجير بالمواقع الحراجية والجزر الوسطية التابعة لمجلس المدينة وبيع قسم للمواطنين مبينا أن خطة الدائرة في المرحلة القادمة تتضمن إدخال أصناف جديدة وإنشاء شبكة ري بالرذاذ ومظلات في المشاتل الحراجية لحماية الغراس من أشعة الشمس.

وتأتي هذه الجهود بهدف استعادة الغطاء النباتي في المحافظة وتعويض ما تعرضت له الثروة الحراجية من تخريب بسبب الأعمال الإرهابية.