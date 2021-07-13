رسالة دكتوراه حول خصائص حليب الماعز والأغنام

حمص-سانا

رسالة نوعية قدمتها الطالبة المهندسة سها هاشم لنيل درجة الدكتوراه في قسم علوم الأغذية بكلية الهندسة الزراعية في جامعة البعث بعنوان “تأثير التبريد والتسخين على الخصائص الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية لحليب الماعز والأغنام وخصائص الجبن المصنع منهما” حيث تنبع أهمية البحث لكونه يعالج واحدة من المواد الأساسية في مختلف النظم الغذائية المتبعة في حياة الافراد اليومية.

وأكدت الباحثة هاشم لـ سانا الشبابية أن الهدف من بحثها دراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية والتكنولوجية لحليب الماعز البلدي وحليب الأغنام العواس خلال موسمي الحلابة الأول والثاني وخصائص الجبن المصنع من حليب الماعز البلدي وحليب الأغنام العواس وخصائص المصل الناتج عنهما وتأثير التبريد في بعض خصائصهما وفي بعض خصائص الجبن المصنع من حليب الماعز البلدي وحليب الأغنام العواس وخصائص المصل الناتج عنه خلال الموسمين.

ووضعت هاشم عدة توصيات في بحثها اهمها عدم تبريد الحليب لأكثر من 48 ساعة لتلافي الآثار السلبية للتبريد وتطبيق بعض الطرائق التي تخفض تلك الآثار وضرورة استخدام الحليب المبرد في صناعة الألبان المتخمرة لتلافي النقص في المردود.

بدوره الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث أكد أهمية الرسالة لكونها من الابحاث النوعية التي تضاف إلى رصيد البحوث العلمية التي يقدمها الطلاب والباحثون وتحمل عناوين ومواضيع مجتمعية مهمة الأمر الذي يؤكد حالة الوعي الكبير التي يمتلكها الشباب ليكونوا بناة حقيقيين في مرحلة إعادة الإعمار.

مثال جمول