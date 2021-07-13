حملة (تأهيل مليون شاب سوري) دورات تدريبية متنوعة في ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

تتابع حملة “تدريب مليون شاب سوري” نشاطاتها للعام الثالث على التوالي حيث انطلقت مؤخرا بريف دمشق بهدف تأهيل الشباب لدخول سوق العمل عبر تزويدهم بالمهارات اللازمة من خلال دورات تدريبية في مجالات عدة كالتصميم والحساب الذهني والدبلوم الطبي إضافة إلى الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي والدورات الحرفية المجانية.

مؤسس الحملة أحمد وطفة أوضح لنشرة سانا الشبابية أن الحملة التي بدأت في نيسان عام 2018 تنطلق اليوم في صيدنايا والنبك وجرمانا وقريبا في الغوطة الشرقية وتهدف إلى تعزيز عملية التنمية في أوساط الشريحة الشبابية المقبلة على العمل سعيا منها لتأهيل أفرادها في مجالات البرامج الأساسية والأكثر طلبا في سوق العمل الحديثة.

وقال “إن البرامج والدورات العلمية والعملية المقدمة تهدف إلى تنمية الشباب ورفع المستوى العام لكفاءتهم باستخدام تكنولوجيا المعلومات في جميع قطاعات المجتمع ما يؤسس لجيل مسلح بالإمكانات اللازمة للولوج في سوق العمل”.‏

وبينت المدربة فاتن بغدادي انها تقدم من خلال التدريب للمشاركين فرصة لدخول العمل وتحقيق استقلالهم الاقتصادي والاجتماعي.

وذكر المستفيد ذو الفقار مكية انه حصل على فرصة عمل منذ نحو ستة أشهر بعد اتباعه العديد من دورات الحلاقة فيما قالت أسماء دعاس إنها تتبع دورات الاكسل حاليا بما يخدم دراستها الجامعية فيما أعرب محمد غيث لولو أنه اتبع دورات الإسعافات الأولية وهو الآن يكمل في دورات الدبلوم الطبي.

يشار إلى أن برامج الحملة تضم أيضا اللغات الإنكليزية والفرنسية والألمانية وصيانة الحاسب والشبكات وبرنامج الأمين للمحاسبة والفوتوشوب والتصوير الفوتوغرافي والبرامج المهنية كالحلاقة والخياطة والتمريض ودورات إدارة الأعمال والتنمية الإدارية لتطوير مهارات الشباب ورفع مستوى كفاءتهم.

لمياء الرداوي