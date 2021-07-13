تدوير الورق.. نتاج متميز لمشاغل السفينة بهدف تنمية الأشخاص ذوي الإعاقة

دمشق-سانا

بهدف تطوير مواهبهم ونقلها إلى الضوء بما يعزز قدرتهم على الاندماج في محيطهم الاجتماعي تشهد (مشاغل السفينة) لتابعة لجمعية السفينة التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية حركة عمل متواثبة يقودها متطوعون شباب ومنها (مشاغل تدوير الورق) كأحد المشاغل الستة التي تنفذها السفينة.

وبينت لينا كيفوركيان مسؤولة العلاقات العامة في (دار السفينة) لـ سانا الشبابية أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتلقون كل أشكال الدعم المعنوي والمهاراتي من خلال دورات تدريبية تعيد تأهيلهم بما يجعل منهم أشخاصاً منتجين في المجتمع موضحة أن مشاغل السفينة أخذت على عاتقها تغيير مجرى حياة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية إلى الأفضل.

وذكر فادي مراد مسؤول المشاغل بالسفينة أن مشاغل الجمعية التي تعنى بذوي الإعاقة الذهنية أسست ميناء لاستقبال الأشخاص من عمر الـ 17 سنة وما فوق ممن يعانون من حالات التأخر الذهني المتوسط والبسيط وأصحاب متلازمة داون بهدف تعزيز ثقتهم بنفسهم ليكونوا أشخاصاً منتجين.

وحول مشغل تدوير الورق أوضح مراد أنه يضم 7 أشخاص من ذوي الإعاقة مع مساعدين ومرافقين ومشرفين ومدربين ويقسم العمل فيه على مجموعات لفرز الأوراق المستخدمة التي تأتي للجمعية من مصادر مختلفة لتبدأ عملية إزالة الورق المكتوب أو المطبوع عليه والإبقاء على الأجزاء البيضاء الخالية من الكتابة.

المرحلة الثانية تتضمن صنع عجينة الورق على المطحنة الكهربائية وعمل عدة مقاسات من ورق الطباعة والكرتون متعدد السماكات وورق مضاف عليه ورد مجفف حيث يتناوب على هذا العمل جميع أفراد المشغل ووفق مراد فإنه بالورق والكرتون الذي يتم إنتاجه يتم عمل العديد من المنتجات اليدوية مثل كروت الرمل والروزنامة السنوية وعلب للهدايا ويتم عرض هذه المنتجات في معرض السفينة السنوية بنهاية تشرين الثاني من كل عام.

وتأسست مشاغل السفينة عام 1995 وتضم فريقاً متكاملاً لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير إمكاناتهم من خلال برامج مدروسة.

لمياء الرداوي