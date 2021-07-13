جمعية (حبر) للتعليم والتمكين بالسويداء تقدم خدمات مجانية للطلاب

السويداء-سانا

بجهود مجموعة شباب متطوعين تواصل جمعية “حبر” للتعليم والتمكين بالسويداء تقديم خدماتها المجانية للطلاب وذلك بما يتناسب مع أهدافها وتطلعاتها للمساهمة في دعم الحركة التعليمية بالمحافظة وتنمية مهارات التعليم.

وانطلق عمل جمعية “حبر” العام الماضي تتويجاً لمبادرة رسخت أثرها على الأرض منذ عام 2016 حسب ليال حديد خريجة كلية الفنون الجميلة ورئيسة مجلس إدارة الجمعية حيث أوضحت لنشرة سانا الشبابية أن العمل في الجمعية انطلق بهمة 60 شاباً وشابة أشرفوا تطوعياً على النشاطات المتنوعة على مساحة المحافظة.

وبينت حديد أن الجمعية استهدفت العام الدراسي الماضي نحو 70 طالباً وطالبة من طلاب شهادة التعليم الأساسي بدورات مجانية شملت كل مواد المنهاج الدراسي بإشراف مدرسين متطوعين إضافة إلى تقديم دروس مكثفة قبيل الامتحانات وتوفير مستلزمات تعليمية من القرطاسية وغيرها مشيرة إلى الاستمرار صيف هذا العام بدورات يشارك فيها حالياً 50 طالباً وطالبة مع وجود مساع للتوسع بالفترة القادمة لتشمل الدورات طلاب شهادة التعليم الثانوي وطلاب الجامعات.

وذكرت أن الدورات التعليمية تترافق أيضاً بدورات مجانية في مجالات التنمية البشرية وصعوبات التعلم والتدريب المهني مبينة أنه تم خلال هذا الصيف تنفيذ دورات في التصوير الفوتوغرافي وتصميم الأزياء والبرمجة اللغوية العصبية كما تتواصل حالياً دورات الموسيقى وتبدأ خلال الأيام القادمة دورات الرسم.

ووفقاً لمدرس اللغة الإنكليزية مهند أبو سعده فإنه يتم وضع برنامج زمني لإعطاء المنهاج بشكل كامل مع المتابعة للطلاب بشكل مستمر فيما أعربت مدرسة الرياضيات الشابة نرمين رضوان عن سعادتها بالإعطاء بشكل تطوعي لتحقيق الفائدة للطلاب في سبيل مساعدة الأهالي.

وأكد الطالب مرهف العفلق أنه استفاد من الدورات التعليمية المجانية التي التحق بها من خلال الجمعية وشملت منهاج شهادة التعليم الأساسي.

عمر الطويل