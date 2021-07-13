محافظة دمشق: إنشاء واستثمار مرآب طابقي للسيارات تحت حديقة الطلائع بالمزة

دمشق-سانا

أعلنت محافظة دمشق عن رغبتها بإنشاء واستثمار مرآب طابقي للسيارات تحت جزء من حديقة الطلائع بمنطقة المزة وفق نظام “بي أو تي” لمدة 25 عاماً.

وبين مدير الدراسات الفنية في المحافظة المهندس معمر الدكاك في تصريح لمندوب سانا اليوم أن المرآب سيتكون من أربعة طوابق تحت جزء من الحديقة بمساحة تقدر بـ 16 ألف متر مربع ثلاثة طوابق ستستخدم مرآباً للسيارات بينما الطابق الرابع مواقع تجارية وترفيهية وخدمية.

وأكد الدكاك أهمية أن تعود أرض الحديقة البالغ مساحتها أكثر من 34 ألف متر مربع حديقة عامة بمظهر جميل ولائق مع مرافق تخديمية عامة مشيراً إلى إمكانية الحصول على دفتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية من مديرية المالية في الطابق الثاني بمبنى المحافظة.

فراس صافي