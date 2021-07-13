افتتاح مدرسة حقلية لمزارعي محصول الذرة في درعا

درعا – سانا

بعد تسجيل إصابات بدودة الحشد الخريفية على محصول الذرة افتتحت مديرية زراعة درعا بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو اليوم مدرسة حقلية للمزارعين في درعا.

المنسق الوطني لمشروع الإدارة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية المهندس حازم الزيلع ذكر في تصريح لمراسل سانا أن الهدف من المدرسة أن يصبح المزارع مهندسا في حقله من خلال تعليمه مبدأ الإدارة المتكاملة للتعامل الأمثل مع الدودة مبيناً أن عدد المزارعين المنتسبين للمدرسة نحو 20 مزارعا.

وأضاف أن المدارس الحقلية تعتبر أسلوبا إرشادياً فاعلاً لنقل التقانات الحديثة للمزارعين بالاعتماد على النهج التفاعلي التشاركي بين المزارعين والمرشد او المشرف الزراعي.

رئيس دائرة الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة درعا المهندس محمد الشحادات ذكر بتصريح مماثل أن أدوية المكافحة مجانية من خلال طعوم مانع تغذية مقدمة من وزارة الزراعة.

المشرف على المدرسة المهندس حسن الصمادي رئيس دائرة الوقاية في مديرية الزراعة تحدث عن شكل الدودة وأطوارها.

قاسم المقداد