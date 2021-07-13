إيران تكشف عن وجود مفاوضات لتبادل الأسرى مع الولايات المتحدة

طهران-سانا

كشف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي عن إجراء مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حول تبادل الأسرى.

وقال ربيعي في مؤتمر صحفي اليوم إن “المفاوضات بين الجانبين جارية وسيعلن عن المزيد من المعلومات في هذا الصدد في حال التوصل لنتائج” لافتاً إلى أن إيران مستعدة لتبادل جميع السجناء الأمريكيين مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الإيرانيين حول العالم الذين تم اعتقالهم بأمر من الولايات المتحدة.

وفي سياق آخر أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان أن من أولويات الحكومة الجديدة في إيران اعتماد سياسة خارجية متوازنة وإقامة علاقات نشطة وديناميكية مع دول العالم وخاصة الدول الجارة والآسيوية.

وكتب عبد اللهيان على إنستغرام اليوم “من خلال مراجعة خلفية الرئيس المنتخب إبراهيم ريسي وأدائه ومواقفه يتبين أن سياسة خارجية متوازنة ونشطة وديناميكية واقامة العلاقات مع الشرق والغرب والاهتمام بتعزيز العلاقات مع جميع الجيران والدول الآسيوية هي ضمن أولوياته في السياسة الخارجية”.