حمص… الانتهاء من تنفيذ طريق الفردوس الغاصبية وترميم طريق الجابرية المشرفة

حمص-سانا

أنهت مديرية الخدمات الفنية في حمص تنفيذ مشروع الطريق الواصل من (التجمع السكاني في الفردوس) قرب قرية عين الدنانير وحتى قرية الغاصبية شرق مدينة حمص بطول 1400 متر بكلفة 30 مليون ليرة.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين المهندس أمين العيسى أن أهمية الطريق تنبع من ضرورة وصل التجمع السكاني في الفردوس وربطه خدميا بقرية الغاصبية.

وفي سياق متصل أشار مدير الخدمات الفنية بحمص إلى أن ورشات المديرية تقوم حالياً بترميم طريق الجابرية المشرفة بالمجبول الإسفلتي وتأتي أهمية الطريق بحسب العيسى كونه يربط قرى الجابرية ومزرعة الحايك وبادو والميدان والمغلية ووريدة بطريق حمص السلمية مقابل بلدة المشرفة.