فرنسا: إصابات كورونا تتضاعف كل خمسة أيام

باريس-سانا

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم أن إصابات فيروس كورونا تتضاعف كل خمسة أيام في البلاد.

ونقلت رويترز عن فيران قوله إن “هناك مخاوف من حدوث انفجار في حالات الإصابة بالفيروس هذا الصيف وعودة ظهور العدوى من جديد بسبب انتشار متحور دلتا”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أمس فرض التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا لجميع العاملين في القطاع الصحي.

ووفق إحصائيات موقع وورلد ميترز المتتبع لتطورات الفيروس وانتشاره سجلت فرنسا 5 ملايين و 813899 إصابة منذ بداية تفشي الوباء في البلاد إضافة إلى 111353 وفاة.