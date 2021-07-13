SCS-NET
الشريط الأخباري

تقديرات بإنتاج 2189 طناً من اللوز بالسويداء للموسم الحالي

2021-07-13

السويداء-سانا

قدرت مديرية الزراعة بالسويداء إجمالي إنتاج المحافظة من محصول اللوز للموسم الحالي بنحو 2189 طناً بواقع 1631 طناً للبعل والباقي للمروي.

وذكر مدير الزراعة المهندس أيهم حامد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن محصول اللوز لهذا الموسم مقبول وأقل نسبياً من الموسم الماضي نتيجة تعرض بعض مناطق زراعته للصقيع مبيناً أن إجمالي المساحات المزروعة بأشجاره في المحافظة يبلغ 2639 هكتاراً تضم 721 ألف شجرة يشكل المثمر منها 568 ألف شجرة تتركز غالبيتها في مناطق السهول المنخفضة.

وأشار مدير الزراعة إلى أهمية زراعة شجرة اللوز في مختلف مناطق المحافظة كونها متلائمة مع ظروف البيئة فيها ومتحملة للجفاف فضلاً عن تحقيقها جدوى اقتصادية للمزارعين.

وأنتجت محافظة السويداء من محصول اللوز الموسم الماضي 3268 طناً.

انظر ايضاً

‏محصول اللوز في حمص… مردود اقتصادي وتوفير فرص عمل لآلاف الأسر ‏

حمص-سانا ‏قدرت مديرية زراعة حمص إنتاج المحافظة من محصول اللوز للموسم الزراعي ‏الحالي بأكثر من …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved