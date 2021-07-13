القوات العراقية تحبط محاولة تفجير أحد أبراج نقل الطاقة بين بغداد وديالى

بغداد-سانا

أحبطت القوات العراقية محاولة تفجير أحد ابراج نقل الطاقة الرئيسية بين محافظتي ديالى وبغداد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان نقله موقع السومرية نيوز أن “مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبناء على معلومات استخبارية حول نية عناصر تنظيم داعش الإرهابي تفجير أحد الأبراج الرئيسية الفاعلة التي تربط بين بغداد ومحطة القدس الكهربائية في منطقة الوزيرية بين محافظتي ديالى وبغداد شكلت فريق عمل وتمكنت من إحباط هذه المحاولة وضبط 8 عبوات مزروعة على ركائز البرج الأربع وتفكيكها من قبل الجهد الفني”.

وأحبطت القوات العراقية أول أمس محاولتين لتفجير أبراج للطاقة الكهربائية في محافظتي نينوى وديالى.