تسجيل أكثر من 114 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة باليمن

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها أكثر من 114 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة قوله إن من بين الخروقات تحليق ست طائرات تجسسية في أجواء الفازة والجبلية والجاح والتحيتا وثلاث غارات لطيران تجسسي على الجبلية و15 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 140 قذيفة و92 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.