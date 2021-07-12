نحو 80 شركة صناعية وطنية في معرض الصناعات الغذائية (فود إكسبو 2021)

دمشق-سانا

انطلق مساء اليوم في مدينة المعارض معرض الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف فود إكسبو 2021 الذي تنظمه مجموعة دلتا للمعارض والمؤتمرات الدولية وتشارك فيه نحو 80 شركة من كبرى الشركات الصناعية الغذائية السورية ويستمر لغاية 16 الشهر الجاري.

ويتضمن المعرض سلسلة كبيرة من المنتجات الغذائية السورية ذات الجودة العالية إلى جانب المواد الأولية والآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج المتعلقة بالتصنيع الغذائي وتعبئتها وتغليفها.

وفي تصريح للإعلاميين اعتبر وزير الصناعة زياد صباغ أن عودة معرض فود إكسبو دليل انطلاقة جديدة للصناعة السورية وخاصة الغذائية التي تنطلق من الزراعة لتوفير منتجات غذائية صحية للمواطن السوري وتصدير الفائض منها للأسواق الخارجية مؤكداً أهمية هذا المعرض الذي يمتاز بسمعة طيبة على مدار سنوات متعددة وأصبح علامة فارقة للصناعات الغذائية في سورية.

المهندس حسان قطنا وزير الزراعة أكد أهمية المعرض واستمراريته ونجاحه والذي يجسد تكاملاً بين القطاعين الزراعي والصناعي ومعرفة احتياجات الصناعة من الزراعات بهدف توفيرها لرفد المعامل بها بما يحقق قيمة مضافة تعود بالفائدة على الفلاح والصناعي والمستهلك.

من جهته رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام أكد على أهمية المعرض الذي يروج للصناعات الغذائية في سورية بهدف تصديرها إلى جميع أنحاء العالم وخاصة مع ما تتميز به من جودة ومواصفات جيدة معرباً عن الأمل بتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وخاصة أن هناك معامل ومنشآت جديدة في القطاع الغذائي مع طلب متزايد على منتجاتها.

بدوره سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أكد أن المعرض مهم لتسويق المنتجات الغذائية التي تمتاز بجودة عالية بدءاُ من المواد المصنعة وصولا إلى التعبئة والتغليف وهذا يشكل عامل جذب للتصدير وهناك فائض من المنتجات الغذائية الأمر الذي يوفر لها هذا المعرض فرصة لتصديرها.

عامر حموي رئيس غرفة تجارة حلب أشار إلى دور المعرض في تسويق المنتجات الغذائية إلى الأسواق الخارجية وخاصة الأسواق العربية التي يتصدرها المنتج السوري لكون المستهلك العربي يثق بهذا المنتج وجودته وأسعاره.

من جهته رئيس القطاع الغذائي بغرفة صناعة دمشق وريفها وعضو مجلس إدارتها طلال قلعة جي قال إن معرض فود إكسبو هو عريق ونأمل له التقدم ومنافسة المعارض الخارجية وتحقيق نهضة كبيرة للتوسع في الأسواق الخارجية.

من جانبه الرئيس التنفيذي لمجموعة دلتا للمعارض والمؤتمرات الدولية غياث شماع اعتبر أن توقيت معرض فود إكسبو يتزامن مع عودة انطلاقة الحياة الاقتصادية في البلاد ومواردها الزراعية والغذائية وانطلاق عجلة الإنتاج إلى سابق عهدها من العمل والتميز مشيراً إلى أنه تشارك في المعرض نخبة الشركات الزراعية والغذائية السورية إلى جانب الشركات الغذائية الناشئة التي تبحث عن موطن قدم لها وعلينا دعمها وتشجيعها.

أحمد سليمان وطارق السيد