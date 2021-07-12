خطيب زادة…إيران ستعود إلى جميع تعهداتها في حال رفع الحظر الأمريكي عنها

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن إيران ستعود إلى جميع تعهداتهاً وفقاً للاتفاق النووي الموقع مع مجموعة خمسة زائد واحد في حال رفع الحظر الأمريكي عنها بنحو مؤثر وفور تنفيذ كامل الاتفاق وإمكانية التأكد من صدقية ذلك.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن خطيب زادة قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم إن التقرير الثاني والعشرين والأخير الذي رفعته الخارجية إلى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية الإيرانية اليوم مسهب وشامل حول آخر المستجدات بشأن سير تطبيق الاتفاق النووي وتفاصيل المفاوضات في فيينا لإحياء هذا الاتفاق والمشكلات العالقة.

وحول رده على نتائج مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي قال خطيب زادة إنه نظراً للتقدم الحاصل يمكن القول بأننا اقتربنا من نهاية هذه المفاوضات حيث النصوص الكثيرة التي أعدت إلى الآن وحددت فيها مواضع الخلافات مشيراً إلى أن كمية القضايا التي سويت أكثر من القضايا العالقة حيث إننا قطعنا أشواطا كبيرة لكن مازال هذا المسار الصعب لم ينته بعد.

وأعرب خطيب زادة عن أمله بأن تتوصل الأطراف جميعاً إلى قرارات يمكن من خلالها الحصول على اتفاق يرضي الجميع مشيراً إلى أن كل الوفود المشاركة في فيينا تؤكد على حصول تقدم جيد في هذه المفاوضات وعلى ضرورة مواصلة هذا المسار وصولا إلى اتفاق يضمن إحياء الاتفاق النووي.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أكد في السادس من الشهر الجاري أن الأطراف المشاركة في محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي توصلت إلى تفاهمات مشتركة في الكثير من المواضيع رغم وجود خلافات حول بعض القضايا مشدداً على أن بلاده لن تقبل أي اتفاق لا يحقق مصلحتها.