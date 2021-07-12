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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
حركة الأمة اللبنانية: صمود سورية مكنها من تحقيق الانتصارات الكبرى
2021-07-12
محلل سياسي تشيكي يدعو لانسحاب القوات الأمريكية من سورية والعراق
2021-07-12
وصول طائرة الخطوط السورية المخصصة لإجلاء الرعايا والطلاب السوريين من الهند
2021-07-11
المقداد: قرار تمديد دخول المساعدات الإنسانية بصيغته الحالية يعد إنجازاً.. ومرتاحون للجهد الروسي الصيني في تقييد وصول المساعدات الغربية والتركية إلى الإرهابيين-فيديو
2021-07-10
شولغين ينتقد مواصلة الدول الغربية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تسييس عملها واستهداف سورية
2021-07-09
بوتين وبايدن يبحثان في اتصال هاتفي الوضع في سورية
2021-07-09
تأخر إقلاع الطائرة السورية من دبي نتيجة عطل فني
2021-07-09
محليات
هيكل تنظيمي جديد لوزارة العدل… تقليص المستوى الإداري وخفض عدد معاوني الوزير إلى اثنين
2021-07-12
تنظيم تسعة ضبوط تموينية مخالفة بدرعا
2021-07-12
تأهيل المركز الصحي وإنجاز مشاريع خدمية في قرية عين حور بريف دمشق
2021-07-12
إخماد حريق بأشجار زيتون وأعشاب يابسة بريف حمص
2021-07-12
ما الذي أنجزته مديرية الإنارة والكهرباء بمحافظة دمشق خلال ستة أشهر؟
2021-07-12
مخلوف خلال اجتماع مع رؤساء الوحدات الإدارية في حمص: تخديم المواطنين وتبسيط الإجراءات
2021-07-12
حوامات روسية تشارك بإخماد حريق اندلع في ريف جبلة-فيديو
2021-07-12
رياضة
ديوكوفيتش يحافظ على صدارة تصنيف محترفي التنس
2021-07-12
تقرير صحفي: اتجاه لإقامة مباراة بين بطلي اليورو وكوبا أمريكا
2021-07-12
الوحدة بطلاً والحرية وصيفاً في دوري كرة السلة للناشئات
2021-07-12
أنس جابر تحقق أفضل ترتيب عالمي في مسيرتها
2021-07-12
ميسي يهدي لقب كوبا أمريكا إلى مارادونا
2021-07-12
الكرامة يفوز على الوحدة في الجولة الأولى للدور النهائي من دوري كرة السلة للرجال
2021-07-12
بمشاركة 700 متسابق عالمي.. العداء السوري المغترب عماد بركات رابعاً في سباق النصف ماراثون بإيطاليا
2021-07-12
اقتصاد
العقاري يعمل على رفع سقف السحب من الصرافات إلى 80 أو 100 ألف ليرة للعملية الواحدة
2021-07-12
إيرادات مديرية النقل باللاذقية تتجاوز 5.7 مليارات في ستة أشهر
2021-07-12
معرض لمنتجات المرأة الريفية في القنيطرة
2021-07-12
التجارة الداخلية تحدد أجور النقل بعد تعديل سعر ليتر المازوت
2021-07-12
تنفيذ كامل خطة زراعة الخضار والسمسم في دير الزور
2021-07-12
انخفاض أسعار الذهب
2021-07-12
انطلاق فعاليات المعرض الدولي للشحن والتخليص الجمركي اليوم
2021-07-12
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تصوير: نجم ناصر
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