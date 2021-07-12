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الكرامة يفوز على الوحدة في الجولة الأولى للدور النهائي من دوري كرة السلة للرجال

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الوحدة بطلاً والحرية وصيفاً في دوري كرة السلة للناشئات

تصوير: نجم ناصر

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