اليونان تفرض التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا للعاملين في مجال الرعاية الصحية

أثينا-سانا

أعلنت اليونان اليوم إلزامية التطعيمات ضد كوفيد 19 للعاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين في دور رعاية المسنين مع استمرار ارتفاع الإصابات الجديدة في البلاد.

ونقلت رويترز عن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قوله إن الإجراء الخاص بطاقم دار رعاية المسنين ساري المفعول على الفور بينما سيتعين على العاملين في مجال الرعاية الصحية التطعيم ابتداء من 1 أيلول المقبل.

كما أعلن ميتسوتاكيس عن قيود جديدة لاحتواء انتشار الفيروس مثل السماح فقط للعملاء الذين تم تطعيمهم بالداخل في الحانات ودور السينما والمسارح وغيرها من الأماكن المغلقة.

وأعلنت السلطات اليونانية أنها ستبدأ بتلقيح المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً ضد فيروس كورونا هذا الأسبوع مع استمرار ارتفاع الإصابات الجديدة في البلاد.

من جهتها قالت رئيسة لجنة التطعيم في اليونان ماريا ثيودوريدو إن “خطر الإصابة بالمرض في هذه الأعمار ضئيل لكنه حقيقي وأن السمة الرئيسة لهذه الفئة العمرية هي نشر الفيروس في بيئتهم والتي يمكن أن تشمل الأشخاص المعرضين للخطر أو غير الملقحين”.

وأبلغت اليونان عن 2065 إصابة جديدة و10 وفيات اليوم ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 440872 والوفيات إلى 12802.