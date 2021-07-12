تنظيم تسعة ضبوط تموينية مخالفة بدرعا

درعا-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا اليوم تسعة ضبوط تموينية بحق عدة فعاليات مخالفة.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا المهندس حميدي الخليل في تصريح لمراسل سانا أن الضبوط توزعت على مخابز صيدا وكحيل ومعربة بمخالفة الاخلال بمواعيد العمل ومحطة محروقات العنتبلي بالجيزة بمخالفة نقص في الكيل ومعتمد خبز في الصنمين بمخالفة امتناع عن بيع المادة.

وأضاف الخليل أن عناصر حماية المستهلك نظموا ضبطاً بحق صاحب مستودع مواد تجميلية في مدينة درعا بمخالفة حيازة مواد مجهولة المصدر وضبطاً بحق صاحب سرفيس على خط دير البخت الصنمين بمخالفة تقاضي زيادة في بدل أجور نقل الركاب استناداً إلى شكوى مقدمة من قبل أحد المواطنين إضافة إلى ضبطين لمحلي “تجهيزات طبية واكسسوارات” بمخالفة عدم إبراز فواتير شراء نظامية.

وضبطت المديرية الأسبوع الماضي معملاً لصناعة الخراطيم الزراعية بمدينة ازرع بمخالفة حيازة مواد أولية مجهولة المصدر.