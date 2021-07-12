إخماد حريق بأشجار زيتون وأعشاب يابسة بريف حمص

حمص-سانا

أخمد عناصر الدفاع المدني وإطفاء مديرية الزراعة والأهالي حريقاً اندلع بالأراضي الزراعية في بلدة الغزيلة بريف حمص الغربي طال أشجار زيتون وأعشاباً يابسة.

وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني بحمص في تصريح لمراسل سانا أن الحريق نشب بحقل للزيتون بمحيط البلدة وامتد بين المنازل وتمت محاصرته ومنع امتداده أكثر والسيطرة عليه وإخماده والقيام بعملية التبريد لعدم تجدده مشيراً إلى أن المساحة المحروقة تبلغ نحو عشرة دونمات وطالت نحو 150 شجرة زيتون.

وأخمدت كوادر إطفاء حمص صباح اليوم حريقاً نشب بأعشاب يابسة وأشواك قرب محطة تحويل الكهرباء في كفرعايا على طريق حمص دمشق.