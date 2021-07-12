(في ارتطام الجهات) مجموعة قصصية جديدة لمحمد باقي محمد

دمشق-سانا

(في ارتطام الجهات) عنوان لمجموعة قصص قصيرة جديدة للأديب محمد باقي محمد تضمنت مواضيع غلبت عليها النزعة الإنسانية والحس الوطني والعاطفة والمحبة.

القصص التي تحتويها المجموعة جاء فيها الحدث مشوقاً لأنه من الواقع وكان الخيال يتدخل بتركيب بنية الصورة الفنية وموازاة العاطفة التي ترافق الفكرة والموضوع حتى النهاية.

وفي المجموعة معالجة لقضايا اجتماعية وإنسانية وطرح رؤى إنسانية جاءت خلاصة تجارب ثقافية واجتماعية كقصة لمقام النوى ومجاز الغفلة مفازات العشق.

وتجلى الجانب الوطني الإنساني العاطفي بأسلوب يلامس الإحساس والجرح والألم ويمزج بين الواقع والخيال كما جاء في قصة (في ارتطام الجهات).

وفي قصة (مقاوم الموت) يجسد الأديب مأساة الإنسان وما يتعرض له من قهر وهم ووجع.

يذكر أن المجموعة تقع في 183 صفحة من القطع المتوسط وهي صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2021.

أما الأديب محمد باقي محمد من مواليد الحسكة حاصل على إجازة في قسم الجغرافية من جامعة دمشق وعلى دبلوم تأهيل تربوي وهو عضو اتحاد الكتاب العرب في جمعية القصة والرواية ومن مؤلفاته في القصة (الطوفان) و(أغنية منتهية بالرصاص) ورواية (فوضى الفصول).

محمد خالد الخضر