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موسكو: سنرد بالوقت المناسب على تمديد الاتحاد الأوروبي لعقوباته

2021-07-12

موسكو-سانا

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي اليوم أن روسيا سترد في الوقت المناسب على تمديد الاتحاد الأوروبي للعقوبات التي فرضها عليها موضحاً أن تمديد هذه العقوبات أمر لا معنى له.

ونقلت وكالة “تاس” عن سلوتسكي قوله في قناته على التلغرام إن تمديد العقوبات الأوروبية “خطوة لا طائل من ورائها وإن بروكسل تسعى لممارسة الضغط على موسكو من خلال سياسة العقوبات لجعلها تغير مسارها ولكن الشيء الوحيد الذي تمكن بيروقراطيو الاتحاد الأوروبي من فعله هو تآكل العلاقات”.

وأضاف: إن “على الاتحاد الأوروبي أن يصغي لزعماء دوله الرائدة والمانحين الرئيسيين وبالتحديد فرنسا وألمانيا اللتين تعترفان بعدم فعالية القيود المناهضة لروسيا والدعوة إلى إجراء حوار مع موسكو”.

وشدد سلوتسكي على أن “بروكسل تستمر في التمسك بسياسة العقوبات الموالية للولايات المتحدة التي تنادي بها تلك العواصم الأوروبية حيث تتناسب درجة الخوف من روسيا مع حجم الدعم من ميزانية الاتحاد الأوروبي” مضيفاً إن “الرد الروسي سيكون متناسباً وفي الوقت المناسب”.

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