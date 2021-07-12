الصحة العالمية تنتقد الاستهتار بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا خلال مباريات (يورو 2020)

جنيف-سانا

انتقدت منظمة الصحة العالمية الاستهتار بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا خلال مباريات بطولة كأس أمم اوروبا لكرة القدم (يورو 2020).

وقالت رئيسة وحدة الأمراض الناشئة والأمراض حيوانية المصدر في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف على حسابها في تويتر “هل من المفترض أن استمتع بمشاهدة انتقال العدوى وهي تحدث أمام عيني خلال مباريات بطولة أوروبا” مضيفة إن “جائحة كوفيد19 لن تأخذ استراحة الليلة ومتحور دلتا سيستغل الأفراد غير المطعمين في الأماكن المزدحمة والذين لا يرتدون كمامات وهم يصرخون ويغنون، إنه أمر وخيم”.

واختتمت أمس بطولة كأس أمم اوروبا لكرة القدم (يورو2020) على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن وحصد لقبها منتخب إيطاليا بعد فوزه على إنكلترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.