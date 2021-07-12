معرض لمنتجات المرأة الريفية في القنيطرة

القنيطرة-سانا

بدأت اليوم فعاليات معرض منتجات المرأة الريفية الذي نظمته محافظة القنيطرة بالتعاون مع مديرية السياحة ودائرة المرأة الريفية في صالة المعرض في بلدة خان أرنبة.

مدير سياحة القنيطرة حمزة سليمان بين في تصريح لمراسل سانا أن المعرض يهدف إلى عرض وتسويق المنتجات التي تنتجها الأسرة وبيعها مباشرة للمستهلك وكسر حلقة الوساطة وبالتالي إيجاد مشروعات صغيرة يعود ريعها المادي على العائلة ويسهم في تحسين واقعها المعيشي.

ولفتت مديرة دائرة المرأة الريفية بالقنيطرة ريم المبارك إلى أهمية تسليط الضوء على أسواق منتجات المرأة الريفية انطلاقاً من جودة المنتجات وسلامتها داعية إلى تسويق هذه المنتجات بما يسهم في تحقيق مورد اقتصادي للأسرة.

وبينت غادة البصار مشاركة في المعرض أنها تشارك عبر منتجات غذائية تشتهر بها بلدة حضر مثل التين والكرز وشراب التوت الشامي فيما أشارت سناء الحمصي التي تشارك بمنتجات الأجبان والألبان إلى ضرورة إقامة سوق دائمة لهذه المنتجات التي تجمع التراث والقيمة الغذائية وتوفر فرص عمل ودخلاً مادياً للكثير من الأسر الريفية.

ضم المعرض الذي يستمر أربعة أيام المربيات والعسل والألبان والأجبان والسمن العربي وخبز الصاج والورود والعصائر الطبيعية والزهور والنباتات الطبية.

غسان علي