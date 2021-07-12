استمراراً لحملاته القمعية… نظام أردوغان يعتقل عشرات الأشخاص

أنقرة-سانا

اعتقل النظام التركي عشرات الأشخاص بينهم عسكريون في إطار حملاته القمعية المستمرة ضد معارضي سياسات رجب طيب أردوغان بذريعة المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا في تموز عام 2016.

وذكرت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي أن الادعاء العام في أزمير أصدر أوامر اعتقال بحق 229 شخصاً بينهم 86 جندياً و143 من طلاب الكلية العسكرية بذريعة ارتباطهم بمنظمة الداعية التركي فتح الله غولن المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب حيث تم تنفيذ عمليات دهم واعتقال في 47 مدينة أسفرت عن اعتقال 125 منهم.

وكان النظام التركي اعتقل في التاسع من تموز الجاري عشرة أشخاص بذريعة صلتهم بالداعية غولن.

يذكر أن نظام رجب طيب أردوغان استغل المحاولة الانقلابية لشن حملات قمع بهدف ملاحقة معارضيه وخصومه داخل البلاد حيث اعتقل وأقال عشرات آلاف الأشخاص من المدنيين والعسكريين.