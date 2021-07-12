النواب المصري يمدد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر إضافية

القاهرة-سانا

وافق مجلس النواب المصري اليوم على تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى لمواجهة الظروف الأمنية والصحية تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وجاء في بيان لمجلس النواب المصري “توافرت الأغلبية المطلوبة للموافقة على القرار المعلن من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارى لثلاثة أشهر وهي ثلثا أعضاء المجلس”.

وأشار قرار الرئيس السيسي إلى أن تمديد حالة الطوارى يأتي نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد مؤكداً أن القوات المسلحة والشرطة في مصر ستتولى اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب ومموليه وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المصريين وفق قانون الطوارئ.