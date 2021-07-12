إخماد حريق أعشاب يابسة على طريق حمص دمشق

حمص–سانا

أخمد عناصر إطفاء حمص اليوم حريقاً نشب بأعشاب يابسة على طريق حمص دمشق بالقرب من مفرق بلدة كفرعايا.

وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني بحمص لمراسل سانا أن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغاً حول نشوب حريق بالقرب من محطة تحويل الكهرباء في بلدة كفرعايا على طريق حمص دمشق جنوب مدينة حمص وتحرك عناصر الفرع على الفور إلى المكان وعملوا بمؤازرة كوادر فوج إطفاء حمص على عزل الحريق ومنع امتداده إلى داخل المحطة وخاصة أن المنطقة تشهد رياحاً قوية وتمكنوا من السيطرة عليه وإخماده.

وكانت كوادر إطفاء حمص أخمدت منذ يومين حريقاً طال أشجاراً حراجية على الطريق الدولي حمص طرطوس بالقرب من جسر شين.