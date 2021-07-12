الحرارة تميل للارتفاع قليلاً مع أجواء سديمية في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو (1 إلى 3) درجات مئوية نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحواً وحاراً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتستمر درجات الحرارة غداً الثلاثاء بالارتفاع تدريجياً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو (2 إلى 4) درجات مئوية والجو صحو وحار بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة فوق المناطق الساحلية وسديمي شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…