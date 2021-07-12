إصابة ستة فلسطينيين برصاص الاحتلال في جنين

القدس المحتلة-سانا

أصيب ستة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في المدينة وسط إطلاق الرصاص ما أدى لإصابة ستة فلسطينيين بجروح.

وأصيب فلسطيني أمس برصاص قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون جنوب نابلس

إلى ذلك اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم بلدة بورية جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن أكثر من خمسين مستوطناً اقتحموا القرية واعتدوا على منازل وممتلكات الفلسطينيين.

واقتحم مستوطنون اسرائيليون أمس قرية جالود جنوب نابلس وخربوا شبكة الكهرباء.