محلل سياسي تشيكي يدعو إلى انسحاب القوات الأمريكية من سورية والعراق

براغ-سانا

أكد المحلل السياسي التشيكي ييرجي فيفاديل أن كل حروب الولايات المتحدة وحلفائها وتدخلاتهم في شؤون الدول الأخرى منيت بالفشل داعياً إلى انسحاب القوات الأمريكية من سورية والعراق على غرار ما تقوم به الآن في أفغانستان.

وقال فيفاديل في تعليق نشره اليوم موقع “قضايا عامة “الالكتروني إن كل الحروب والتدخلات التي قامت بها الولايات المتحدة مع بعض الدول الحليفة لها منذ التسعينيات سواء في سورية أو العراق أو ليبيا أو أفغانستان قد منيت بالفشل.

وأشار إلى أن هذه التدخلات فشلت لأنها مثلت استمرارية للأساليب والتكتيكات الاستعمارية والامبريالية.