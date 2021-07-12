SCS-NET
الشريط الأخباري

محلل سياسي تشيكي يدعو إلى انسحاب القوات الأمريكية من سورية والعراق

2021-07-12

براغ-سانا

أكد المحلل السياسي التشيكي ييرجي فيفاديل أن كل حروب الولايات المتحدة وحلفائها وتدخلاتهم في شؤون الدول الأخرى منيت بالفشل داعياً إلى انسحاب القوات الأمريكية من سورية والعراق على غرار ما تقوم به الآن في أفغانستان.

وقال فيفاديل في تعليق نشره اليوم موقع “قضايا عامة “الالكتروني إن كل الحروب والتدخلات التي قامت بها الولايات المتحدة مع بعض الدول الحليفة لها منذ التسعينيات سواء في سورية أو العراق أو ليبيا أو أفغانستان قد منيت بالفشل.

وأشار إلى أن هذه التدخلات فشلت لأنها مثلت استمرارية للأساليب والتكتيكات الاستعمارية والامبريالية.

انظر ايضاً

بعد عقدين على التدمير وسفك دماء الأبرياء… واشنطن تعلن نيتها الانسحاب من أفغانستان

واشنطن-سانا عقدان من الزمن منذ أن بدأت الولايات المتحدة عدوانها على أفغانستان تحت أكذوبة الحرب …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved