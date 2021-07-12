إيطاليا تتوج بلقب بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020)

لندن-سانا

توجت إيطاليا بلقب بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2020 بعد فوزها على إنكلترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين بركلات الترجيح عقب تعادلهما بالوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما الليلة الماضية على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

وتقدمت إنكلترا عبر لاعبها لوك شاو في الدقيقة الثانية من الشوط الأول للمباراة فيما عادل لإيطاليا ليوناردو بونوتشي في الدقيقة 67.

وأحرز منتخب إيطاليا لقب بطل القارة العجوز لأول مرة منذ 53 عاماً بعد فوزه بلقب بطل يورو 1968 وذلك بعد تأهله إلى النهائي الرابع له على مستوى كأس أمم أوروبا والنهائي العاشر في البطولات الكبرى كأس أمم أوروبا و كأس العالم بينما بلغ منتخب إنكلترا لأول مرة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم وهو النهائي الثاني له في بطولة “أمم أوروبا وكأس العالم” منذ نهائي بطولة كأس العالم 1966 التي جرت على أرضه وتوج باللقب الأول والوحيد له حتى الآن.