70 عملاً فنياً بتقنية الحرق على الخشب يقدمها ريدان الصحناوي

السويداء-سانا

سبعون عملاً فنياً بتقنية الحرق على الخشب قدمها ريدان الصحناوي ضمن معرض تم افتتاحه مساء اليوم في المركز الثقافي العربي بمدينة شهبا.

المعرض الذي يستمر لمدة أسبوع يجمع فيه الصحناوي موضوعات عمادها الإنسان والطبيعة مع حمل اللوحات لرسائل تبرز الحكمة والتعقل والتناقض في الحياة البشرية وتدعو بالوقت نفسه إلى نشر قيم المحبة و السلام و الخير والتسامح.

وفي حديث لـ سانا ذكر الصحناوي أن المعرض يظهر الشعور الحقيقي للإنسان من خلال العمل الفني وخاصة تقنية الحرف التي تعتمد على الصبر والدقة والمتابعة وتعطي عبر العمل بها ثقة للنفس وإحساساً بالاستقرار والسلام مع الذات .

ووفق الفنان التشكيلي خالد الرافع فإن الصحناوي تمكن من خلال تقنيته بالعمل والظل والنور وتحجيم الرسوم أن يصل بأعماله إلى مستوى الفن التشكيلي الهادف مع تنويعه بالتقنيات حيث أضاف للحرق على الخشب تقنية الحفر وكذلك الحرق بمساحات واسعة وهذا ما يعد شيئاً جديداً بحد ذاته.

الزائر عمر هنيدي رأى أن المعرض يحمل جوانب إبداعية واستطاع من خلاله الصحناوي بإمكانيات بسيطة إظهار أعمال أكثر من جيدة بمستواها.

وسبق للصحناوي مدرس اللغة العربية 51 عاماً تنظيم معرض سابقاً في المركز الثقافي العربي بمدينة السويداء .

عمر الطويل