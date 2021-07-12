ضبط 15 طناً من اللحوم الفاسدة بورشة في منطقة الميدان بوابة بدمشق

دمشق-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي منشأة بمنطقة الميدان بوابة يقوم صاحبها بتجميع اللحوم الفاسدة من بقايا الفروج وفرمها وطحنها لبيعها مخالفاً الشروط الصحية ما يشكل خطراً على سلامة المواطنين.

وأوضح المهندس عدي شبلي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق في تصريح لـ سانا أن كمية اللحوم الفاسدة تبلغ 15 طناً تم ضبطها بناء على شكوى تحدثت عن ظهور روائح كريهة حول المنشأة مشيراً إلى أن دورية مشتركة من التجارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي توجهت إلى مكان المنشأة وقامت مباشرة بضبط اللحوم الفاسدة وإتلافها أصولاً.

وبين شبلي أنه تم تنظيم ضبط بحق صاحب المنشأة وإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

محمود محمد