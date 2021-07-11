جنوب أفريقيا تمدد القيود المفروضة بسبب كورونا 14 يوماً إضافياً

جوهانسبرغ-سانا

أعلن رئيس جمهورية جنوب افريقيا سيريل رامافوسا اليوم تمديد القيود المشددة المفروضة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا لمدة 14 عشر يوما إضافياً.

وتشمل القيود المفروضة حظر جميع التجمعات والتجوال من التاسعة مساء حتى الرابعة من صباح اليوم التالي.

ونقلت “رويترز” عن رامافوسا قوله إن مجلس الوزراء قرر الإبقاء على”مستوى التأهب الرابع” في نظام من خمسة مستويات من القيود.

وتواجه جنوب أفريقيا البلد الأكثر تضررا في القارة الأفريقية من حيث عدد الإصابات والوفيات موجة ثالثة من الجائحة.

وكان المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أعلن في وقت سابق اليوم أن عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في أفريقيا وصل إلى 5 ملايين و919 ألفاً و408 .