القوات العراقية تفكك عبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في محافظة صلاح الدين

بغداد-سانا

فككت القوات العراقية 14 عبوة ناسفة من مخلفات الإرهابيين في محافظة صلاح الدين وسط العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مديرية مكافحة المتفجرات العراقية قولها في بيان اليوم:”بعد ورود نداء إلى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة صلاح الدين يفيد بوجود أجسام غريبة في منطقة الديوم تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه إلى المكان حيث تمت معالجة 14 عبوة ناسفة محلية الصنع من مخلفات المجاميع الإرهابية وفق الاجراءات القياسية”.

وكانت القوات العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم تدمير مخبأ للإرهابيين في منطقة وادى أبو خناجر بمحافظة كركوك شمال البلاد.