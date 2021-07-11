أوليانوف: انتهاء 90 بالمئة من عملية إحياء الاتفاق النووي مع إيران

موسكو-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف انتهاء 90 بالمئة من عملية إحياء الاتفاق النووي بين الدول الغربية وإيران متوقعاً استئناف المحادثات بهذا الشأن خلال الأيام العشرة المقبلة.

وقال أوليانوف في حديث لصحيفة “كوميرسانت” الروسية اليوم “نعتقد أنه كلما كان استئناف المحادثات أسرع كان أفضل، لن يحدث ذلك قبل 10 أيام وربما أبعد من ذلك” مشيراً إلى أنه يمكن رفع العقوبات وبينها النفطية عن إيران بحلول آب المقبل حال التوصل إلى اتفاق.

وأضاف اوليانوف، تم إنجاز ما نسبته 90 بالمئة فيما يخص إحياء الاتفاق النووي مع تبقي بعض التفاصيل الدقيقة فيما يتعلق بالتزامات الولايات المتحدة.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أكد في السادس من الشهر الجاري أن الأطراف المشاركة في محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي توصلت إلى تفاهمات مشتركة في الكثير من المواضيع برغم وجود خلافات حول بعض القضايا مشدداً على أن بلاده لن تقبل أي اتفاق لا يحقق مصلحتها.

وانطلقت في العاصمة النمساوية فيينا في الثاني عشر من الشهر الماضي أعمال الجولة السادسة من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد والتي تندرج في إطار اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الهادفة إلى عودة الولايات المتحدة إليه وضمان التنفيذ الكامل والفعال له.